Furto a Baronissi, i ladri agiscono con i proprietari in casa

Ancora furti a Baronissi. Nella tarda serata di giovedì, verso le 23, ignoti - riporta Zerottonove - si sono introdotti all’interno di un’abitazione situata nella frazione di Saragnano nonostante la presenza dei proprietari.

Il caso

E così, senza indugio, sono entrati nella casa, situata in via Conforti, per compiere il furto. Non è ancora chiaro se siano riusciti o meno a rubare denaro o oggetti preziosi. A dare l’allarme, spaventati, gli abitanti che hanno allertato subito i carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei malviventi.