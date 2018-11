Rubava acqua potabile alla Consac: condannato 57enne nel salernitano

E' stato condannato a tre anni di reclusione, oltre ad oneri aggiuntivi per circa 4.000 euro e al risarcimento dei danni da valutarsi in sede civile, R. S. di 57 anni per il furto di acqua potabile, a danno di Consac gestioni idriche spa. La sentenza è dell’8 ottobre scorso ed è stata emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Consac gestioni idriche spa, attraverso le proprie squadre specializzate di ricerca degli abusi, ha individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria oltre 500 casi di prelievi illeciti che, per la quasi totalità, hanno dato luogo a processi penali e risarcimenti. I controlli continuano.

Il presidente del Consac, Gennaro Maione