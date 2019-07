Allaccio abusivo alla rete pubblica: nei guai 81enne di Positano

Truffava il comune rubando acqua potabile dopo un allaccio abusivo alla rete pubblica: è stato arrestato un 81enne di Positano, come riporta Il Vescovado. A conclusione di un servizio di perlustrazione in località Annunziata, con il supporto dei tecnici dell’Ausino, i carabinieri hanno scoperto un complesso allaccio abusivo alla rete pubblica dell’acqua, composto da tubature in ferro ed alluminio attraverso le quali L.G., già noto per questa “condotta”, era riuscito a indirizzare la tubazione verso la propria abitazione.

Il sequestro

Una vera e propria deviazione alla condotta pubblica da cui partivano 330 metri totali di tubature che raggiungevano l’abitazione e tutti i fondi agricoli limitrofi di proprietà dell’anziano. Chiuso l’allaccio, i militari hanno sequestrato tutta l’attrezzatura utilizzata per l’installazione dell’allaccio abusivo. L'anziano è finito nei guai.