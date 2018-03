Furto all’Acquedotto di Roccapiemonte, cittadini senz’acqua: l’ira del sindaco

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano fa sapere ai cittadini che da stamattina, in alcune zone della città, si sta verificando un problema di erogazione dell'acqua a causa di un nuovo “squallido attacco" ad uno dei tre pozzi dell'acquedotto comunale. Un altro tubo di rame, collegato all'impianto elettrico, che è fondamentale per l'approvvigionamento idrico, è stato rubato da ignoti.

Il commento

L’amarezza del primo cittadino, che prima fa una premessa: “Mi scuso con i cittadini per questo nuovo disagio causato da criminali che vogliono il male della comunità rocchese. E' l'ora di dire basta”. Poi annuncia la linea dura: “Stamane i carabinieri sono intervenuti per effettuare indagini mirate. Sono state raccolte immagini delle telecamere presenti in alcuni tratti e sono fiducioso che si possa risalire ai responsabili al più presto. Come Amministrazione, visti gli episodi simili capitati in poco tempo, stiamo già adoperandoci per implementare il servizio di sicurezza nell'area dell'acquedotto comunale. Abbiamo contattato una società di videosorveglianza che domani mattina provvederà ad impiantare telecamere con le quali sarà effettuato un costante controllo direttamente dalla sua sede. I tecnici, anche se oggi è domenica, stanno lavorando per risolvere il guasto e riportare l'acqua nelle case dei cittadini” conclude Pagano.