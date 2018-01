Vendevano on-line merce rubata da un magazzino: arrestato anche un salernitano

Aveva conquistato la fiducia del titolare di un’azienda camperistica a Poggibonsi, in provincia di Siena, ottenendo libero accesso all’interno del magazzino, così da poter sottrarre accessori da cedere a un complice che poi li commercializzava a prezzi ribassati sui siti di vendita online. Ma non l'hanno passata liscia, un 43enne di origini meridionali, da tempo stabilitosi in Valdelsa, impiegato da oltre 20 anni all’interno dell’azienda, e un 38enne residente nella provincia di Salerno: entrambi sono stati arrestati dai carabinieri, per furto aggravato in concorso e ricettazione. Sono stati rinchiusi nel carcere di Sollicciano, a Firenze.

Gli accertamenti

Le indagini erano partite a marzo 2017, dopo la segnalazione della titolare dell’azienda che aveva notato ammanchi rilevanti nelle giacenze in magazzino: dopo accurati accertamenti e con l’ausilio di telecamere nascoste, è stato possibile filmare il 43enne durante i furti. Così, venerdì scorso all’appuntamento tra i due per lo scambio merce, al casello dell’autostrada A1 di Impruneta (Firenze), si sono presentati anche i militari che li hanno colti in flagrante. Recuperati prodotti per un valore superiore ai 50mila euro.