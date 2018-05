Furto di alberi in un terreno agricolo di Teggiano: è caccia al ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, in un terreno agricolo situato in locale Valle Cupa a Teggiano, dove hanno rubato numerosi alberi di grosso fusto, molto probabilmente per venderne la legna.

La denuncia

A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il proprietario che ha subito sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità dei ladri.