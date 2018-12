Rubato l'albero del cimitero a Castelnuovo Cilento: la denuncia del sindaco

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento era intenzionata ad allestire un albero di Natale all’interno del locale cimitero. Soltanto che l’albero sintetico, acquistato con fondi privati, è stato rubato.

L'amarezza

A denunciarlo, sul suo profilo Facebook, è direttamente il sindaco Eros Lamaida: “Lo avevamo acquistato per vivere questa Santa Festa con i nostri cari che riposano a Castelnuovo Cilento e , come nel mio personalissimo caso, anche lontano in un altro cimitero, tra le correnti vive mare, in montagna o dovunque abbiano deciso di essere dopo. Un albero di Natale è un augurio di nuova vita, di nuova speranza, di nuova certezza che la vita continua ed è vera vita e non mera esistenza solo se s’incarnano i valori della solidarietà, della responsabilità e dell’ uguaglianza. L’albero di Natale non è un albero semplice ma è l’Albero della Vita”. Poi il primo cittadino si rivolge ai ladri: “A chi ha rubato quel l’albero posso solo dirgli che quell’albero era lì per tutti anche per i suoi affetti, per i suoi cari che, purtroppo, non sono più tra noi. Questo sfregio, stupido ed ignobile, non è stato fatto a me ma a tutti i nostri cari che non sono più tra noi. Cari che, a differenza di qualcuno, per me sono e saranno sempre vivi” conclude Lamadia.