Furto in una casa a Caselle in Pitteri: è caccia a tre donne

Tre donne sono entrate in azione, venerdì sera, nel comune di Caselle in Pitteri per compiere un furto.

La dinamica

Le tre ladre si sono introdotte – riporta Ondanews – all’interno della casa di un’anziana situata in via Nazionale. Le donne sono entrate fingendo di conoscere la proprietaria dell'abitazione. Poi due di loro l’hanno distratta, mentre la terza invece ha messo a segno il colpo. Poi sono fuggite con soldi ed alcuni oggetti in oro. A bordo dell’auto che le aspettava in strada c’era un uomo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.