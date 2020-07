Sarno, consegna a domicilio la frutta: le rubano l'Apecar in pochi minuti

Stava consegnando la frutta a domicilio, quando un ladro le ha portato via l'Apecar a Sarno, qualche giorno fa. Un’ anziana commerciante è stata vittima di un furto, in via Buonaiuto.

Il fatto

La donna aveva lasciato in sosta il proprio autocarro lungo la strada: pochi attimi dopo, è sparito. Si indaga, dunque, per risalire all'identità del ladro.







