Ladri in azione a Matierno, uditi colpi di pistola: si indaga

Ladri in azione, la scorsa notte, nel quartiere Matierno di Salerno. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno in un parco privato per compiere un furto all’interno di un appartamento.

Le indagini

La banda, però, è stata avvistata da alcuni residenti che hanno telefonato al 113. Sul posto sono giunti i carabinieri ma, purtroppo, i malviventi sono riusciti a scappare. Sembra che siano stati sparati anche colpi di pistola, molto probabilmente a scopo intimidatorio. Non risultano feriti.