Furto in un'abitazione, a Salerno: individuato e denunciato il ladro

Beccato un altro topo d'appartamento, a Salerno. La sezione volanti della Questura, dopo un’immediata attività d’indagine, svolta a seguito del furto consumato il 4 agosto presso un’abitazione del centro storico di Salerno, ha denunciato, per furto aggravato, P.R. pluripregiudicato salernitano 56enne. Gli agenti delle Volanti nella mattinata erano intervenuti presso un'abitazione in ristrutturazione, dove era stato appena messo a segno un furto di alcuni utensili per l’edilizia ed effetti personali e denaro dei proprietari.

Gli accertamenti

Gli agenti oltre a constatare gli effetti e i danni cagionati dall’azione del ladro, hanno raccolto elementi utili per i successivi approfondimenti investigativi. Nei giorni successivi, l’immediata analisi e sviluppo degli spunti indagine, eseguiti attraverso le ricostruzioni testimoniali e la raccolta di immagini dagli impianti di videosorveglianza, ha consentito di ricondurre, con assoluta certezza, la responsabilità del furto al pregiudicato salernitano P.R. già noto alle forze dell’ordine. Sono in corso ulteriori verifiche mirate a stabilire la responsabilità di P. R. anche per la consumazione di altri furti, nella stessa area del centro storico.