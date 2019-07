Ravello, ladro entra in casa mentre due ragazzine dormono: ingente il bottino

Proseguono i furti in abitazione anche in Costiera Amalfitana. Nella giornata di ieri – riporta Il Vescovado – un malvivente si è introdotto all’interno di un appartamento, situato nella frazione di San Martino, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il bottino

In casa c’erano solo le figlie minorenni della coppia che dormivano ancora. In pochi minuti il ladro ha portato via gioielli ed oggetti preziosi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.