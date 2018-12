Nuovo furto nel centro storico a Salerno, lo sfogo di un lettore: "Si pensa solo alle Luci"

I malviventi tornano a colpire nel centro storico di Salerno. Nei giorni scorsi si sono introdotti all’interno di un appartamento situato in via Porta San Nicola, a pochi metri dal Conservatorio. Fortunatamente non sono riusciti a trovare la cassaforte, ma, comunque, hanno rubato oggetti preziosi. Nelle stesso condomino, inoltre, altre due famiglie sono state vittime dei ladri.

Lo sfogo

A raccontare l’accaduto a Salernotoday è il proprietario dell’appartamento di via Porta San Nicola: “E’ una situazione ingestibile. La sensazione è quella che agiscono proprio quando c’è caos in città, in particolare nel fine settimana. E quando il traffico è congestionato e hanno modo di agire in tutta serenità. E’ una vergona ma – dice amaramente – l’importante è godersi le luci di Natale”.