Rubano 10 euro dal salvadanaio dei bimbi: furto all'asilo di Nocera

Dieci euro e due computer: questo il bottino di un furto messo a segno in un asilo di Nocera Inferiore. Ignoti, infatti, si sono impossessati del contenuto di un salvadanaio, nella struttura in via D’Alessandro.

Il furto

Introducendosi all'asilo da una finestra che affaccia sul giardino, servendosi di un cacciavite, i ladri hanno passato al setaccio gli uffici e, non trovando nulla, si sono accontentati di due computer e del salvadanaio nel quale i bambini conservavano gli euro. Indagini in corso, da parte delle forze dell'ordine, per risalire agli autori del singolare furto.