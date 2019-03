Cava de' Tirreni, rubata l'auto ad un disabile: è caccia al ladro

Continuano i furti nel comune di Cava de’ Tirreni. La scorsa notte, tre le 23 e 00.30, qualcuno ha rubato una Nissan Qashqai, di colore bianco perla, parcheggiata nelle strisce blu, con apposito tagliando orario pagato, situate di fronte al noto locale “Officina 249”.

Il caso

Ma, questo, non è un furto come gli altri. Già perché la vettura in questione appartiene ad un disabile. Ciò era ben visibile anche al ladro visto il targhettino dei disabili era esposto sul cruscotto. Non solo ma ad evidenziarlo anche la presenza del cambio automatico, cambio del pedale di accelerazione a sinistra (adattamento per disabile), di un cuscino e dei pedalini accessori della sedia a rotelle. L’episodio è stato segnalato alla Polizia che si è subito recata sul posto. È stata allertata anche la compagnia assicurativa per rintracciare l'auto tramite la relativa scatola nera presente in auto. In mattinata è stata sporta denuncia presso la locale stazione dei carabinieri.