Auletta, ladri rubano per due volte la stessa auto: il caso

Increscioso episodio ad Auletta, in contrada Scaffa, la scorsa notte: a distanza di una settimana, è stata rubata per due volte consecutive la stessa auto, davanti ad un’abitazione, come riporta Ondanews.

Il replay

La notte a cavallo tra il 2 e il 3 maggio, per iniziare, ignoti rubarono una Fiat Uno e una Fiat Punto da una casa presa di mira insieme ad altre due abitazioni della zona. Dopo qualche giorno la Fiat Uno è stata ritrovata ad Eboli, mentre la Punto non è stata rintracciata. Restituita al legittimo proprietario, la notte dell'11 maggio, l’auto è stata di nuovo portata via. Al suo interno c’era anche un decespugliatore appena acquistato, dopo la perdita del vecchio a causa del furto precedente. Indagano i Carabinieri.