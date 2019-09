Ruba un furgone e poi si mette a correre: arrestato 40enne a Pontecagnano

Un 40enne nato in Italia, ma di origini rumene, è stato arrestato a Pontecagnano Faiano al termine di un inseguimento partito dalla località Spineta di Battipaglia

L'inseguimento

La scorsa notte - riporta Zerottonove - - l’uomo era a bordo di un furgone e stava percorrendo la strada provinciale ad alta velocità. Per questo è stato subito notato dai carabinieri della stazione di Battipaglia che hanno cercato più volte di fermarlo senza riuscirci. E’ nato, dunque, un vero e proprio inseguimento terminato, successivamente, in via Lago Lucrino dove il furgone è finito improvvisamente fuori dalla carreggiata. Al termine dei controlli il 40enne è stato fermato, mentre il veicolo è risultato rubato.