Cava, rubata l'auto delle Suore Francescane Alcantarine

Ladri in azione ieri sera a Cava de’Tirreni: ignoti hanno portato via una Fiat Punto “Evo”, parcheggiata sul Trincerone, di proprietà della Casa Famiglia di Passiano ed in dotazione alle Suore Francescane Alcantarine. Mentre le sorelle festeggiavano i 10 anni dell’Associazione di volontariato “Elisea Sacchetti Onlus”, le sorelle sono state prese di mira dai ladri.

Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei responsabili del vile furto.