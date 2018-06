Ladri prendono di mira le auto dei turisti: due arresti a Vibonati

Hanno forzato e poi rubato quanto era custodito in alcune auto in sosta, ma non l'hanno passata liscia. A Vibonati, i militari del Comando Compagnia di Sapri hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato due uomini originari di Agropoli.

L'arresto

I due sono stati fermati dagli uomini della Stazione locale e del Nucleo Operativo mentre, dopo aver forzato alcune vetture in sosta, sottraevano alcuni dei beni lì custoditi. Grazie all'intervento dei carabinieri, è stato possibile il recupero dell’intera refurtiva, restituita quindi ai turisti proprietari. I malviventi sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.