Rubavano autoradio dalle vetture in sosta: arrestati due giovani

Due ragazzi, di 25 e 19 anni, residenti ad Agropoli e Capaccio Scalo, sono stati arrestati la scorsa notte con l’accusa di furto ad Ogliastro Cilento.

Le indagini

I due, infatti, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre facevano carburante, nei pressi di un noto distributore, utilizzando una tessera rubata poco prima insieme a cinque autoradio di varie marche e modello, da altrettante automobili parcheggiate in una area industriale locale. Di qui il blitz dei militari dell’Arma che li hanno trovati in possesso di diversi arnesi utilizzati per compiere i furti. Ora, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.