Rubano carburante e danneggiano una serra ad Eboli: ladri in fuga

Ancora furti nelle campagne della provincia di Salerno. La scorsa notte è stata presa di mira un’azienda di Campolongo, nel comune di Eboli, dove i ladri si sono intrufolati, prelevando carburante agricolo dalle cisterne per poi devastare nella fuga – una volta scoperti dai titolari dell’azienda con la videosorveglianza – una serra coltivata a rucola. I danni ammontano a circa cinquemila euro.

La Coldiretti

A denunciare l’accaduto è stata la Coldiretti che, in una nota, “ringrazia le forze dell’ordine per il grande lavoro che svolgono sul territorio, vasto e difficile da controllare, ma sollecita un ulteriore sforzo per rafforzare i pattugliamenti notturni e la videosorveglianza”.