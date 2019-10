Colpo in un'azienda a Nocera Inferiore: bottino di 100 mila euro

Ladri in azione, la scorsa notte, in un’azienda alimentare situata in località Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Secondo una prima ricostruzione almeno due banditi, dopo aver manomesso le telecamere di videosorveglianza, si sono introdotti all’interno dell’impresa riuscendo a rubare del materiale per un valore complessivo di circa 100mila euro.

La denuncia

A fare l’amara scoperta è stato, questa mattina, il proprietario che ha subito sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso.