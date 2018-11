Furto in un'azienda salernitana: rubata la cassaforte e una vetrata

Nuovo furto ai danni dell'azienda Amato Alluminio, in Rampa dei Longobardi, a Salerno, nella notte trascorsa. Ad accorgersi dell'accaduto, una guardia giurata dell'Ivri impegnata nel controllo del territorio: insospettita da una fune legata al cancello per non farlo aprire, la guardia ha scavalcato la recinzione, dopo aver allertato le altre pattuglie e le volanti del 113.

Il furto

Purtroppo il furto era stato già messo a segno: il capannone è stato privato di una intera vetrata. Rubata anche la cassaforte. Al vaglio degli inquirenti, dunque, le immagini delle telecamere della videosorveglianza, per identificare i ladri.