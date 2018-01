Furto al bancomat del Monte dei Paschi di Castel San Giorgio: colpo da 60 mila euro

Ladri in azione a Castel San Giorgio. Nella notte tra venerdì e sabato tre malviventi sono entrati in azione in via Francesco Conforti per rubare il denaro contenuto all'interno dello sportello bancomat della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena.

La dinamica

Questi ultimi hanno utilizzato la fiamma ossidrica per aprire la cassa dello sportello automatico e hanno incominciato a svuotarla. Il tutto è avvenuto in soli tre minuti. I ladri, infine, sono scappati con un ingente bottino: 60 mila euro. Le immagini del furto, registrate dalle sistema di videosorveglianza della banca, sono state acquisite dai carabinieri.