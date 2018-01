Fanno esplodere il bancomat della Banca Monte Pruno: bottino di 30 mila euro

Ladri in azione al centro commerciale “Plaza” di Mercato San Severino. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, tre o quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Monte Pruno riuscendo a portare via tra i 20 e i 30 mila euro. Poi sono fuggiti via, forse a bordo di un’automobile, senza lasciare tracce.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che puntano a risalire all’identità dei banditi attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale. Pochi giorni fa un episodio simile si è verificato nel comune di Castel San Giorgio.