Ladri in un bar, poi nella casa del proprietario: bottino di 5 mila euro

Ladri in azione a Ortodonico, piccolo borgo del comune di Montecorice, dove si sono introdotti prima in un bar e poi nella casa del proprietario.

La dinamica

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nel cuore della notte, i malviventi sono riusciti ad entrare prima in un bar, dove hanno portato via numerose stecche di sigarette. Poi si sono recati al piano superiore e, mentre il proprietario e i suoi familiari dormivano, hanno rubato circa cinquecento euro in contati e diversi oggetti preziosi. Il bottino complessivo ammonta ad oltre 5 mila euro.