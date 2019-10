Furto nella notte in un bar di Cetara: bottino da 3mila euro

Colpo in un bar a Cetara, di notte, in piazzetta Cantone: ignoti hanno rubato circa 3mila euro.

Gli accertamenti

Dopo essersi impossessati del bottino, i ladri sono fuggiti via: amaro risveglio, dunque, per il priorietario, quello di stamattina. Indagano, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.