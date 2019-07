Forano un muro per rubare in un bar-tabacchi ad Atena Lucana: è caccia ai banditi

Nuovo furto ad Atena Lucana. La scorsa notte i malviventi hanno creato un foro all’interno di un muro per entrare all’interno di un bar-tabacchi situato in via Nazionale. Poi, in pochi minuti, hanno rubato il registratore di cassa e diversi pacchi di sigarette e qualche dolciume.

Le indagini

Questa mattina i titolari, resisi conto dell’accaduto, hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. L’obiettivo è risalire all’identità dei banditi grazie alle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.