Colpo al bancomat dell'area di servizio di Baronissi Ovest: caccia ai ladri

Colpo presso l'area di servizio di Baronissi Ovest, sul raccordo Salerno-Avellino. E' stato, infatti, scassinato il bancomat dell’area, intorno alle 2.30 di stanotte. Pare che cinque persone a bordo di una Audi nera, si siano impossessate del denaro del bancomat, per poi fuggire.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia Stradale Eboli per i rilievi del caso: al via le indagini, per risalire ai responsabili del furto.