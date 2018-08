Eboli, ladri in azione al "Bau Bau Beach Village"

Nella notte tra mercoledì e giovedì il “Bau Bau Beach Village”, situato lungo la litoranea di Eboli, è stato derubato di tutta la sua attrezzatura. A fare l’amara scoperta sono stati i gestori dello stabilimento specializzato nell’accoglienza degli amici a quattro zampe.

L’appello

Ma il Bau Bau Beach Village non è un’attività come un’altra. “È grazie a voi - scrivono su Facebook i gestori - una missione condivisa alimentata da una passione comune e un amore incondizionato.

Perciò ripartiamo, senza esitazione”. Di qui l’invito agli utenti: “Se doveste avvistare i nostri lettini, in Italia o all’estero, scattate una foto e condividetela. Potrebbe esserci di aiuto”.