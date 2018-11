Consegne in bici per non inquinare, rubano il mezzo alla Resilienza: "Restituitecelo e vi offriamo una pizza"

"Ci hanno appena rubato la bici per le consegne, aiutateci a ritrovarla!": è l'appello dei titolari della nota pizzeria salernitana, La Resilienza. Il furto è avvenuto in via Monti qualche giorno fa: "Se qualcuno conosce l’autore del furto, gli dica che può riportarcela, gli offriremo anche una pizza. Non siamo rancorosi, vogliamo solo lavorare cercando di non inquinare. - hanno aggiunto - La bici non ha un grande valore, ed è pure un po’ sgarrupata”.

In tanti, hanno condiviso l'appello dei titolari della pizzeria che, nella gestione della loro attività, da sempre sono attenti a tematiche etiche, come le buone pratiche contro l'inquinamento e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori a nero nei campi.