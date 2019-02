Positano, autista ruba un borsello sulla spiaggia: denunciato

E' stato denunciato ieri, R.F. 47enne di Sant’Agnello, per il furto di un borsello avvenuto martedì scorso nella spiaggia grande di Positano. La vittima aveva sporto denuncia dopo il fatto: i carabinieri, dunque, hanno scansionato tutte le immagini di videosorveglianza presenti nel centro, ricostruendo la dinamica del colpo.

Le indagini

Come riporta Il Vescovado, è emerso che il ladro, a piedi, avvistato il borsello, lo abbia coperto con il proprio giubbino, per poi impossessarsene con un gesto repentino: l'uomo si è poi recato in un parcheggio dove i militari hanno scoperto essere un autista di una società di trasporto locale che occasionalmente aveva sostituito un collega. Identificato, è stato condotto in caserma e denunciato, mentre il borsello è stato restituito al legittimo proprietario.