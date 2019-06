Ripreso dalle telecamere mentre ruba alcolici in un bar: operaio ebolitano nei guai

E’ stato ripreso dalle telecamere mentre, all’interno di un bar di Olevano sul Tusciano, rubava degli alcolici. Per questo un operaio di 30 anni, originario di Santa Cecilia di Eboli, su disposizione del gip del tribunale di Salerno, è stato condotto all’interno di un centro di recupero per tossicodipendenti.

Il furto

Lo scorso mese di febbre l’uomo lavorava per una ditta edile in un cantiere della frazione Salitto da dove aveva studiato tutti gli spostamenti del barista e dei suoi dipendenti. E così, un giorno, si è intrufolato nel bar portando via diverse bottiglie, anche molto costose, nascondendole in una busta di colore nero. Pensava di farla franca. Ma il sistema di videosorveglianza del locale ha ripreso l'intera dinamica del furto. Il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice gli ha concesso l’affidamento in prova.