Ruba 33 bottiglie di vino da un ristorante: denunciato ladro a Sapri

Riesce ad entrare in un ristorante (ovviamente chiuso per le normative anti-Coronavirus), ruba delle bottiglie di vino e fugge. E’ accaduto nelle ultime settimane nella città di Sapri dove un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo si sarebbe introdotto all’interno del locale prelevano ben 33 bottiglie di vino, rosso e bianco, per un valore complessivo di oltre 1000 euro. A fare la scoperta sono stati i proprietari che si sono subito rivolti alla locale Compagnia dell’Arma che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a risalire all’identità dell’uomo.