Furto al Brico Casa Center di Sala Consilina: ladro ripreso dalle telecamere della videosorveglianza

Due giorni fa ha rubato da uno dagli scaffali del negozio Brico Casa Center in località Mezzaniello di Sala Consilina, un collare ed un guinzaglio per cani. Ma non ha fatto i conti con le immagini della videosorveglianza dell’attività commerciale che lo ritraggono durante il colpo.

La denuncia

Nella giornata di oggi, il titolare ha presentato una denuncia ai carabinieri, come riporta Infocilento, allegando anche i video affinché possano individuare il ladro. Accertamenti in corso.