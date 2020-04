Tentato furto nel cantiere del “Planetario” di Montecorvino: nei guai dipendente comunale di Bellizzi

Sarebbe dovuto essere a casa a lavoro in modalità smart working, ma si è recato all’interno del cantiere “Planetario” di Montecorvino Rovella, per commettere un colpo. E' finito nei guai per furto con scasso, truffa aggravata e violazione delle norme di contenimento covid-19, un dipendente comunale di Bellizzi. I carabinieri di Montecorvino Rovella, dinanzi al cantiere del Centro Multimediale e Planetario San Pietro, hanno beccato in flagranza P.G. di 65 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

Nei pressi della vettura dell’arrestato, trovati 8 secchi pronti per essere riempiti, adatti a contenere fino a 15 kg di materiale. Il cantiere del Planetario di Montecorvino Rovella è un’opera pubblica in fase di realizzazione ma al momento sospeso per l'emergenza coronavirus. Dovrà rispondere di furto aggravato ai danni della ditta che svolge i lavori per il cantiere, nonchè di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione comunale di Bellizzi e della violazione delle norme anti-Covid-19.