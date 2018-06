Furti a Capaccio Scalo, forzano una porta blindata e si introducono in un appartamento

Ladri ancora in azione, a Capaccio Scalo, in un condominio in via Magna Grecia. Dopo aver forzato la porta blindata, i malviventi si sono introdotti nell'appartamento, utilizzato saltuariamente dal proprietario. Magro, dunque, il bottino: hanno rubato un orologio e un giubbino.

L'appello

Tensione, tra residenti della zona: chiesti maggiori controlli alle forze dell'ordine, per garantire la tutela della sicurezza e della legalità agli abitanti del posto.