Ladri al Comune di Ceraso, rubate 200 carte d'identità

Ladri in azione, la scorsa notte, negli uffici del Comune di Ceraso. A fare l’amara scoperta, questa mattina, sono stati i dipendenti che hanno subito allertato il sindaco Gennaro Maione. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini. Da quanto si apprende, i malviventi hanno portato via 200 carte d’identità non compilate.