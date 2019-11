Agropoli, torna e trova i ladri in casa: lo sfogo del consigliere Cannetiello (M5S)

Tensione, ieri sera, per il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Consolato Caccamo. Nel rientrare a casa, ad Agropoli, infatti, ha scoperto dei ladri nel parco in cui abita, in località Cannetiello. Spaventato e amareggiato, il consigliere ha pubblicato il suo sfogo su Facebook. Sul posto, le forze dell'ordine per far chiarezza sul caso.

Il post del consigliere