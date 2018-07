Furto a Battipaglia: rubate le fedi a due anziani

Furto a Battipaglia: la notte scorsa, ignoti sono entrati in azione in un appartamento di Via Forlì, rubando le fedi in oro di marito e moglie, sposati da circa 50 anni, come riporta Salernonotizie.

Il colpo

I ladri dopo essere entrati in casa, hanno individuato e portato via solo gli anelli in quel momento posizionati su un comodino. I malcapitati hanno avuto l'amara sorpresa al loro rientro.