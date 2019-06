Tentato furto a Cava: coppia sorprende il ladro in casa, si indaga

Tentato furto a Cava, martedì sera, in via Salsano, a Pregiato. Ignoti, infatti, hanno preso di mira un appartamento situato al primo piano: i proprietari, marito e moglie, erano in casa durante il colpo.

Il fatto

Come ci raccontano alcuni lettori, abitanti del posto, una donna ha trovato un uomo che rovistava tra le sue cose: spaventata ha chiesto aiuto ed è stata raggiunta dal marito. A quel punto, il malvivente è fuggito a bordo di un'auto, dove evidentemente era atteso dai complici.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire all'identità dei ladri, mentre sale la tensione tra i residenti della zona che hanno perso il senso di sicurezza e la serenità.