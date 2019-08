Ladri a San Cipriano: sorpresi dal proprietario, rubano e fuggono

Terrore a San Cipriano Picentino: dei ladri hanno fatto irruzione in una casa di sera, mentre una famiglia si trovava al piano terra, in via Gerardo Napoletano. Come riporta Zerottonove, i malviventi si sono arrampicati per arrivare al balcone dell’abitazione entrando in camera da letto: i coniugi che intanto, ignari, stavano cenando, hanno udito dei rumori sospetti.

Il fatto

Così, il marito, andando a controllare, si è trovato dinanzi ai ladri con il volto semi-coperto e una tuta mimetica: rapidamente, i malviventi sono andati vita, saltando giù dal balcone. I ladri, ad ogni modo, hanno rubato denaro in contanti e alcuni gioielli. Per lo spavento, la donna ha accusato un malore. I Carabinieri e i sanitari del 118 sono accorsi immediatamente sul posto. La malcapitata è stata soccorsa, mentre le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'identità dei malviventi.