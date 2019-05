Scafati, raid a casa di un medico-politico: ingente il bottino

Continuano i furti nella città di Scafati. Ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, si sono introdotti all’interno dell’abitazione di un medico-politico situata in via Pietro Melchiade.

Il bottino

In poco tempo, i ladri hanno messo sottosopra la casa rubando soldi, gioielli ed oggetti di valore per un bottino superiore ai 10 mila euro. L’episodio è stato denunciato dal diretto interessato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire, anche attraverso le telecamere, all’identità dei banditi.