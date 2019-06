Furto a Minori: ladri "ripuliscono" un appartamento con all'interno una donna allettata

Ladri allo sbaraglio, in Costiera Amalfitana. Come riporta Il Vescovado, ignoti avrebbero agito in mattinata a Minori, intrufolandosi in un appartamento ed approfittando dell’assenza del proprietario. In casa era rimasta sua moglie, allettata.

Gli accertamenti

Al ritorno a casa, il marito, notando disordine, si è reso conto di essere stato derubato: i ladri hanno portato via contanti, monili e preziosi. Indagano, dunque, i carabinieri, dopo la denuncia della vittima: è caccia ai malviventi.