Furto in un'abitazione di Sessa Cilento: indagano i carabinieri

Furto, nella scorsa settimana, in un'abitazione della frazione di San Mango di Sessa Cilento. I ladri sono entrati in azione nei pressi del rione San Donato, forzando la finestra della cucina e approfittando dell’assenza del proprietario, come riporta Infocilento.

Il colpo

Hanno rubato una collana e degli orecchini d’oro, tablet e pc: amara sorpresa, nel week end, per il proprietario, un rumeno che si è accorto degli oggetti mancanti solo dopo diversi giorni dal colpo. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei ladri.