Scafati, furto lampo a casa della sorella del consigliere comunale

Continuano i furti nella città di Scafati. L’ultimo si è verificato, nel giro di appena sette minuti, nella serata di giovedì quando i malviventi – riporta La Città – hanno preso di mira l’abitazione della sorella del consigliere comunale Alfonso Carotenuto.

La denuncia

Appena la donna si è allontanata, ignoti hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento situato in via Poggiomarino rubando soldi e gioielli per un bottino di circa 6mila euro. Immediata la denuncia ai carabinieri che hanno effettuati i rilievi ed avviato le indagini per risalire all’identità dei balordi.

L'emergenza sicurezza

Da tempo si verificano episodi simili in città. E per questo il sindaco Cristoforo Salvati si è rivolto anche di recente al Prefetto di Salerno per chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine ed un incremento dei controlli soprattutto durante le ore notturne.