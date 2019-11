Ladri in una casa a Teggiano: rubati molti gioielli, si indaga

Continua, l'ondata di furti nel Vallo di Diano. Ignoti hanno preso di mira un appartamento lungo la Strada Provinciale a Prato Perillo di Teggiano, ieri sera.

Il colpo

Come riporta Ondanews, i ladri sono entrati forzando il portone principale con un piede di porco, per poi introdursi in casa con la stessa metolodologia dalla porta d’ingresso: hanno portato via alcuni gioielli in oro, tra cui un anello, e un braccialetto di perle e sono fuggiti. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.