Vanno al mare per qualche giorno e trovano la casa svaligiata: bottino da 10mila euro a Vallo

Brutta sorpresa per una famiglia di Vallo della Lucania: come riporta Infocilento, i proprietari di una delle abitazioni di via Pietro Cono di Lorenzo in contrada Addevico, nel Parco del Sole hanno trovato la casa svaligiata. Quando hanno aperto la porta blindata hanno trovato tutte le stanze sottosopra.

Il colpo

La proprietaria si è resa subito conto di essere stata vittima di un furto messo a segno da malviventi: i ladri hanno ripulito la casa portando via oro, altri preziosi e denaro in contante. Un brutto colpo per la famiglia di Vallo della Lucania che era stata qualche giorno al mare: dopo l'amara scoperta, sono state avviate le indagini dai carabinieri. Di oltre 10mila euro il bottino. Accertamenti in corso.