Vede un'auto sospetta e chiama i carabinieri: tre arresti a Campagna

Tre ladri sono stati arrestati, giovedì sera, a Campagna grazie ad una segnalazione fatta da un cittadino ai carabinieri, il quale aveva notato, pochi minuti prima, la presenza di un’automobile sospetta dinanzi ad un casolare in località Concezione.

I controlli

Immediato l’intervento di una gazzella della sezione operativa di Eboli che, in poco tempo, ha fermato la vettura lungo la via Provinciale in direzione Acerno. A bordo vi erano il 19enne P.G, il 27enne M.C e il 32enne P.C, tutti residenti a Campagna e con precedenti a carico. Nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di attrezzi agricoli (due decespugliatori, una motosega) rubati dal casolare. Tutti e tre, dopo l’identificazione, su disposizione del magistrato di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.