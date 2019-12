Raid in una casa a Sassano, rubata la cassaforte: si indaga

Continuano i furti nel Vallo di Diano. L’ultimo colpo è stato messo a segno durante la sera della Vigilia di Natale in località “Silla” di Sassano.

I ladri in azione

Dopo essersi accertati dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno fatto irruzione all’interno di una casa dove, oltre a rubare vari oggetti, sono riusciti a portare via anche la cassaforte che era incastrata in una parete. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per riuscire a trovare qualche traccia che consenta di risalire all’identità dei banditi.